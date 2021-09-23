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بالصور.. مصرع وإصابة العشرات في حادثي سير بالعاصمة المقدسة

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الرياض - محمد عبدالله -  وقع حادث تصادم متعدّد، مساء أمس الأربعاء، في طريق مكة الهدى مقابل محطة ساسكو بالعاصمة المقدسة، وأسفر عن عدد من الإصابات.

وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٥ فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبيَّن وجود ١٠ إصابات، وتمَّ عمل اللازم وتقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، كما تمَّ نقل ٥ أفراد مصابين إصابات متوسطة الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي بينما رفضت باقي الإصابات النقل.

كما وقع حادث تصادم في طريق الساحل الشعيبة في اتجاه طفيل، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٦ فرق إسعافية، وأسفر الحادث عن ٣ حالات وفاة و٨ إصابات إصابة خطرة و٥ إصابات متوسطة الخطورة وإصابتين طفيفة.

وأكّد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أنه جرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت ٦ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي ورفض باقي المصابين النقل

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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