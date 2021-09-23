وزارة البيئة والمياه والزراعة تحدد شروط برنامج التنمية الريفية المستدامة

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، متطلبات واشتراطات تسجيل المواطنين الراغبين في برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف).

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف) عبارة عن حزمة متكاملة لدعم المنتجات الزراعية في مختلف مناطق المملكة.

وأضافت الوزراة، أن برنامج ريف يتمثل في دعم المحاصيل البعلية كالقمح والذرة الرفيع والبن العربي والنباتات العطرية (الورود)، إضافة إلى الإنتاج السمكي والفواكه شبه الاستوائية كالرمان والتين والعنب وكذلك النحل والعسل والإنتاج الحيواني والقيمة المضافة للحيازات الصغيرة والمنتجات الريفية.

شروط برنامج التنمية الريفية المستدامة

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن اشتراطات تقديم المواطنين الراغبين للتسجيل في برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف)، تتمثل في ضرورة توافر الشروط التالية:

- أن يحمل الجنسية السعودية.

- يكون حاملا بطاقة التنقل.

- أن يكون في مهنة زراعية من المهن التي يتم تحديدها في البرنامج.

- يكون مباشرا على مختلف مهام الدعم بنفسه.

- لا يعمل في أي وظيفة سواء كانت في القطاع العام أو في القطاع الخاص.

- بالنسبة إلى العمر فلا يجب أن يقل عن 21 عامًا.

- الدخل الشهري إلى المتقدم لا يجب أن يتجاوز الـ 6000 ريال.

- ألا يكون ضمن المستفيدين من برامج الدعم المالي على أكثر من ثلاث برامج.

- ألا يزيد الدعم الذي يحصل عليه من مختلف البرامج عن 54000 ريال بشكل سنوي.

- أن يتم تقديم الوثائق التي تثبيت الأهلية على ممارسة المهنة.

- لابد أن يكون لديه حساب بنكي والتأكد من أن الحساب نشط، ويتم تسجيله في المنصة الإلكترونية.

- استكمال مختلف البيانات المطلوبة عند التسجيل في المنصة يجب أن يتم.

- التأكد من أن جميع الشروط مكتملة قبل أن يتم رفع الطلب على المنصة.

- بالنسبة إلى الأسر المتقدمة يجب أن تحصل على وثيقة العمل الحر، وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

برنامج التنمية الريفية المستدامة

و ​دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، والذي يأتي تعزيزاً لقدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

ويهدف برنامج "ريف" ، في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة صرفت دفعتين من الدعم الخاص لمستفيدي "ريف" خلال الفترة الماضية. كما نظمت معرضاً مصاحباً لحفل التدشين لاستعراض قطاعات (ريف) المدعومة ومستهدفات كل قطاع وفق خطة البرنامج، وكيفية الحصول على التمويل ومتطلبات ذلك.

دعم ريف.. طريقة وآلية التقديم

وأوضحت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املأ كافة البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاثة التي يقدمها دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

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