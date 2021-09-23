وزير الداخلية اللبناني: حريصون على منع كل ما يمس أمن السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أكّد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي اليوم الخميس، حرص بلاده على المحافظة على أمن المملكة العربية السعودية وشعبها عبر منع كل ما يمس بأمنها المجتمعي.

وقال الوزير مولوي، في بيان صحفي اليوم بمناسبة اليوم الوطني في السعودية:"لطالما تميزت العلاقات اللبنانية - السعودية بمواقف أخوية تحملني على تأكيد حرصي كوزير للداخلية على السعي للمحافظة على أمن المملكة وشعبها تماما كحرصي على الحفاظ على أمن المجتمع اللبناني وشبابه، وذلك عبر مواصلة العمل الدؤوب على منع كل ما يمس بأمنها المجتمعي، لا سيما عمليات تهريب المخدرات".

وأكد مولوي أن السعودية ستبقى قبلة العرب وعنوان وحدتهم في مواجهة التحديات كافة، قائلا "لقد كانت المملكة ولا تزال خير سند وعضد للبنان على مدى تاريخه، وهو لا يزال كما كان دائماً يقوى بأشقائه العرب".

يذكر أن السعودية كانت قد اتخذت قراراً بمنع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، في إبريل الماضي، وذلك على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.

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