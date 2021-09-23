أصدره الملك فيصل.. تعرف على مرسوم تحديد اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - في عام 1385 هـ/ 1965 م، أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا باعتبار يوم 23 سبتمبر من كل عام يومًا وطنيًا للمملكة.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز –عبر تويتر- نصّ المرسوم الملكي، الذي جاء فيه ما يلي:

بعون الله تعالى، نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم الملكي 2716 وتاريخ 17 جمادى الأول عام 1351 هـ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 294 وتاريخ 22/4/1385 هـ.

ونظرًا لضرورة جعل يوم وطني محدّد للمملكة العربية السعودية، نرسم بما هو آت:

أولا: يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا.

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