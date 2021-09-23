بالفيديو.. الأمير تركي بن فيصل يوضّح سبب تسمية المملكة بهذا الاسم

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الأمير تركي بن فيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل سبب تسمية المملكة العربية السعودية بهذا الأسم .

وقال الأمير تركي أثناء لقائه مع "الإخبارية" : في عام 51 هجرياً في القرن الماضي وبعد التئام الأراضي الشاسعة كانت تسمي مملكة الحجاز ونجد، فاجتمع بعض من أهالي الطائف ومنهم أعضاء في مجلس الشورى ورفعوا برقية إلى الملك عبدالعزيز .

وتابع حديثه قائلاً : "وذكروا فيها أنه بما تتمتع به المملكة من خصائص تفرقها عن بقية الدول المجاورة يقترحون أن يكون اسم المنطقة بدلاً من مملكة الحجاز ونجد أن يكون المملكة العربية السعودية، وتجاوب معهم الملك عبدالعزيز" .

وأضاف :"وبعدما انتشر الخبر أتت برقيات من مختلف مناطق المملكة تؤيد هذا الاقتراح وبناء عليه قام الملك عبدالعزيز بإصدار أمره بأن يكون المسمى هو المملكة العربية السعودية ".

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