خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قادة قطر بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

كما تلقى الملك المفدى - أيده الله -، برقيتي تهنئة، من الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تلقيا برقيات تهنئة من قادة دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

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