لأصحاب العمل بالقطاع الحكومي.. خطوات التسجيل في البوابة الوطنية للعمل

الرياض - محمد عبدالله - حددت البوابة الوطنية للعمل الإلكترونية "طاقات"، طريقة وآلية وخطوات قيام الراغبين من العاملين بالقطاع الحكومي بالتسجيل فيها.

وبينّت منصة طاقات، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن البوابة الوطنية للعمل هي منصة إلكترونية توفر للأفراد مجموعة متنوعة من الخدمات المرتبطة بالعمل.

وأشارت المنصة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه من الخدمات التي تقدمها البوابة الوطنية للعمل: مجموعة من الوظائف والبرامج التدريبية المصممة حسب الطلب وبرامج الدعم المالي والخدمات الاستشارية المرتبطة بالعمل وغيرها.

تسجيل العاملين بالقطاع الحكومي في طاقات

وأضافت بوابة طاقات، أنه للتسجيل على الموقع، يتعين أن يكون لديك بريد إلكتروني فعال وصحيح لاستكمال كافة الخطوات للتسجيل. ويتعين على صاحب العمل في القطاع الحكومي إحضار 3 وثائق معه وهي شهادة تسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإثبات هوية شخصية وخطاب تصريح.

وأوضحت منصة البوابة الوطنية للعمل، خطوات وآلية قيام أصحاب العمل في القطاعات الحكومية بالتسجيل في بوابة طاقات للبحث عن عمل، وذلك من خلال اتباع الخطوات اللتالية:

- ادخل على صفحة التسجيل

- اختر نوع صاحب العمل الذي تنتمي إليه.

- اختر القطاع الشبه الحكومي وغير الربحي

- سيتم تحويلك إلى صفحة يطلب منك فيها إدخال معلومات ليقوم الموقع بالتأكد من صحتها، وتتضمن هذه المعلومات: رقم شهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورقم هويتك الوطنية / رقم الإقامة بالإضافة إلى معلومات أخرى مماثلة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها.

- قم بتحميل الـ 3 وثائق المشار إليها سلفًا بالموقع الإلكتروني وهي: شهادة تسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإثبات هوية شخصية (حيث إن الرقم تم إدخاله مسبقاً) و خطاب تصريح من صاحب العمل.

- أنقر بالقبول على بنود وشروط الخدمة وذلك لاستكمال عملية التسجيل.

- بهذه الخطوات تكون "مسجل جزئياً" على الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل.

- في حالة توفير كافة البيانات، سيقوم الموقع الإلكتروني بالتأكد من صحة البيانات من مصادر عديدة للتحقق من صحتها تماماً.

- عند انتهاء عملية التأكد من صحة البيانات بنجاح، سيقوم الموقع الإلكتروني بإرسال بريد إلكتروني على بريدك الإلكتروني الذي قام المستخدم بإدخاله يحتوي على رابط تفعيل.

- قم بالنقر على هذا الرابط لتأكيد بريدك الإلكتروني.

- بعد إنهاء عملية التأكد من صحة البريد الإلكتروني، ستكون "مسجل بالكامل".

وبعد إتمام هذه الخطوات يمكنك الدخول على كافة العمليات الوظيفية في موقع البوابة الوطنية للعملي "طاقات" الالكتروني، ويمكنك إنشاء إعلانات وظائف للأفراد والبحث عن متقدمين وطلب واستلام طلبات تقديم من الأفراد، ويمكن جدولة المقابلات الشخصية مع الأفراد من خلال الموقع

دعم الشهادات المهنية الاحترافية

وفي إطار رفع الكفاءات الوطنية، أوضحت البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، متطلبات واشتراطات التسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وأوضحت المنصة الوطنية للعمل، أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل.

وأضافت "طاقات"، أنه من شأن هذا البرنامج رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي للكفاءات الوطنية من خلال مبدأ "التطوير والإحلال.

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