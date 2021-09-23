«سناب شات» تحتفل باليوم الوطني بإطلاق عدسات خاصة.. وتميز خريطة المملكة باللون الأخضر

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت شركة .Snap Inc فعالية تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشروق الأوسط، وذلك احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ91.

وقالت الشركة، إنه سيتمكن مستخدمو Snapchat الشهريون في جميع أنحاء المملكة والبالغ عددهم 19.5 مليون، بالإضافة إلى جمهورها السعودي العالمي، من المشاركة في الاحتفالات بشكل لم يسبق له مثيل من خلال تقنية الواقع المعزّز.

وأشارت Snap Inc إلى أنّه في المملكة العربية السعودية، يتفاعل ما يقرب من 90% من مستخدمي Snapchat مع عدسات الواقع المعزز أكثر من 30 مرة يوميًا.

وأوضحت أنه ابتداءً من 22 سبتمبر الجاري، ستظهر خريطة المملكة العربية السعودية على Snap Map باللون الأخضر اللامع الذي يتميّز به العلم السعودي والذي يمثل الفكرة الأساسية لاحتفالات اليوم الوطني لهذا العام والتي تقام تحت شعار "هي لنا دار". وبهذا، تبرز خريطة المملكة بصورة متميزة عن بقية بلدان العالم طول اليوم الوطني، وتعد هذه أول مناسبة تقوم فيها Snap بتغيير لون إحدى مناطق الشرق الأوسط على Snap Map.

وأكَّدت الشركة على أن المملكة العربية السعودية بالعديد من المعالم الطبيعية والثقافية الشهيرة، وسيتسنى لمستخدمي Snapchat إمكانية استكشافها عبر تجارب الواقع المعزز على Snap Map طوال اليوم الوطني للمملكة. وستظهر على الخريطة 6 من أبرز معالم المملكة الثقافية طوال اليوم على Snap Map، بما فيها محافظة العلا وقلعة تبوك وبرج مياه الخبر ومحافظة رجال ألمع وقصر المصمك وبيت نصيف.

وبحسب الشركة، فإنَّ هذه المعالم تحتوي على عدسة جديدة للوجه يستطيع المستخدمون في المملكة من خلالها الظهور على "شرفة" افتراضية ليجدوا خلفهم واحدًا من هذه المعالم الوطنية. وستحفل تجارب الواقع المعزز بالأجواء الاحتفالية الغنية بالألعاب النارية والنشيد الوطني السعودي، مما يتيح لمستخدمي التطبيق تصوير أنفسهم في قلب الحدث، أو قلب الكاميرا لمشاهدة النصب التذكاري أمامهم بصرف النظر عن مكان وجودهم.

ومن المقرَّر أيضًا الكشف عن مجموعة جديدة من رسومات Actionmojis الاحتفالية والحصرية لمستخدمي Snapchat في المملكة لفترة محدودة خلال اليوم الوطني، مما يمكنهم من مشاركة احتفالاتهم بطريقة أسهل بهذه المناسبة.

وفي هذا السياق، قال عبد الله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي لشركة Snap Inc.: "يعد مجتمع Snapchat في المملكة العربية السعودية واحدًا من أكثر المجتمعات نشاطًا وتفاعلًا على منصتنا على مستوى العالم.

وأضاف الحمادي «ومن هذا المنطلق، حرصنا على تزويدهم بالمزيد من التجارب الغامرة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة تعبيرًا عن عميق امتناننا لمساهمتهم المتميزة في بيئة Snapchat، ولنحتفي معًا بالإرث العريق الذي تتمتع به المملكة على صعيد السرد القصصي البصري».

وأشار إلى أنه خلال أدوات الواقع المعزز المخصصة، سيتمكن مستخدمو Snapchat السعوديون من الاحتفال باليوم الوطني والتعبير عن حبهم وتقديرهم لبلدهم بطريقة مميّزة وتفاعلية.

لمشاهدة الشكل الجديد لخريطة Snap Map والتفاعل مع المعالم الثقافية:

- افتح تطبيق Snapchat واسحب الشاشة لليمين مرتين لرؤية خريطة السعودية باللون الأخضر احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني. وعلى خريطة Snap Map، ستجد المعالم الثقافية التي تم تمييزها بواسطة محدِّد الخريطة.

- انقر على أي معلم من هذه المعالم للحصول على معلومات عنه، ثم انقر مرة أخرى ليتم نقلك إلى تجربة الواقع المعزز التي تضعك في هذا المكان عندما تكون الكاميرا في وضعية عرض الوجه.

- اقلب الكاميرا نحو وضعية "عرض العالم" لرؤية المعلم وهو يتسع من حولك.

للحصول على عدسة الوجه الجديدة (Face Lens) يرجى مسح رموز Snapcode:

أو النقر على الرابط التالي:

https://lens.snapchat.com/3f8a28e8e959437b946f105c053a0ae3

https://lens.snapchat.com/1c2fb4788398410d83ac47a92e8c4b7d

https://lens.snapchat.com/03890f81dd004674a34fa349de178b0d

https://lens.snapchat.com/50968221ac3d4a95a714b96dee5b53a0

https://lens.snapchat.com/bfd36d8c56a34b2f90e711547aa6ad62

لإعداد ميزة Actiomoji الشخصية:

ما عليك سوى النقر على Bitmoji الخاص بك في خريطة Snap Map وابدأ بالاستكشاف!