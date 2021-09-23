وزير التعليم يهنئ القيادة باليوم الوطني.. ويؤكد: ذكرى ترسخ قيم المواطنة

الرياض - محمد عبدالله - رفع وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ، باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات الوزارة، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه-.

وقال وزير التعليم، إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عظيمة لترسيخ قيم المواطنة والولاء للقيادة الرشيدة، وشكر القيادة لما تبذله من جهود عظيمة في إرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار في وطننا الغالي، والحفاظ على مكتسباته ومقدّراته ومصالحه.

وأضاف أن الوحدة الوطنية التي تعيشها المملكة، ويعكسها شعار الذكرى 91 «هي لنا دار»؛ تُعد أنموذجاً فريداً من العطاء والتضحية لوطن عظيم، وقيادة مخلصة، ورحلة تاريخية ممتدة تحكمها مبادئ ثابتة، وقيم راسخة من العدل والمساواة، ويجسّدها المواطنون في هذا اليوم من كل عام في أجمل صور التلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب، بما يعكس قيم الشخصية السعودية التي تعتز بوطنها، وقيادتها، وتاريخها، ورموزها، وحضارتها، ومنجزاتها.

وأشار الوزير آل الشيخ، إلى أن التعليم يُعد واحداً من أهم الركائز الأساسية لبناء الوطن، وإعداد إنسان المستقبل، والمشاركة في التنمية، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت للتعليم في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ، مؤكداً أن إطلاق ولي العهد لبرنامج تنمية القدرات البشرية تأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيقاً لرؤية الوطن الطموحة، وتعزيزاً لقيم المواطنة والتنافسية العالمية.

وأكد أن تطوير التعليم عملية مستمرة بشراكة الجميع لتحقيق تطلعات القيادة ومستهدفات الرؤية وطموحات أبناء وبنات الوطن، والاستجابة لاحتياجات التنمية، ورفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مستشهداً بما تحقق من تطوير للمناهج والخطط الدراسية ومسارات الثانوية والطفولة المبكرة والتحوّل الرقمي، والإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وكل ذلك بفضل قيادة حكيمة وممكّنة جعلت الإنسان ركيزة للتنمية.

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