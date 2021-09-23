أمانة جدة: مواقف السيارات مجانًا بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة محافظة جدة، ان مواقف السيارات ستكون مجانا اليوم الخميس، تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وذكرت أمانة جدة –عبر تويتر- أنه بالشراكة مع شركة المواقف الوطنية (موقف) وبمناسبة اليوم الوطني السعودي، ستكون جميع مواقف السيارات الواقعة ضمن نطاق أمانة جدة وضمن حيز الوقوف الصحيح، مجانا، اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن مجانية المواقف مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة وتسع وخمسين دقيقة من مساء اليوم.

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