شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى الملك سلمان

وجّه شيخ الأزهر أحمد الطيب، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، الذي يوافق ذكرى الاحتفال بتأسيسها.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ "الأزهر الشريف"، في بيان على "تويتر"، اليوم الخميس.

وكتبت: "بعث شيخ الأزهر رسالة تهنئة إلى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، إضافة إلى الحكومة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 المملكة.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية.

ولفت أحمد الطيب إلى العلاقات الوثيقة، التي تجمع الأزهر في المملكة العربية السعودية، معربا عن تمنياته لها بالأمن والاستقرار.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في الـ 23 من سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 ميلادية (1351 هجريا)، عندما أصدر الملك عبد العزيز آل سعود المرسوم الملكي، الذي يقضي بتغيير تسمية "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية.

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