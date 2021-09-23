محمد بن مسعود - الدمام - أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو باولا ماي ويكس، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو باولا ماي ويكس. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. 23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 12:35 PM أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار "برقيتان" من الملك وولي العهد إلى رئيسة ترينيداد وتوباغو "برقيتان" من الملك وولي العهد إلى رئيسة ترينيداد وتوباغو بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو باولا ماي ويكس، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو باولا ماي ويكس. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، "برقيتان" من الملك وولي العهد إلى رئيسة ترينيداد وتوباغو ،

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