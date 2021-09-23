الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

0 نشر
Ahmed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 20 ثانية - 12:14 مساءً, 23 سبتمبر 2021 م

المناطق - واس:

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا