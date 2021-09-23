السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 45 ثانية - 12:14 مساءً, 23 سبتمبر 2021 م

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.