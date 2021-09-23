شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني الـ 91 .. الملك يتلقى برقيات تهان من قيادة قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، برقية تهنئة، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة. كما تلقى الملك المفدى - أيده الله -، برقيتي تهنئة، من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.