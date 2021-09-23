السعودية | فيلم "جرعة أمل".. قصة لقاحات كورونا في السعودية

شكرا لقرائتكم فيلم "جرعة أمل".. قصة لقاحات كورونا في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام السعودية، الفيلم الوثائقي العلمي "جرعة أمل"، يرصد تجربة السعودية مع اللقاحات، في ضوء الحملة الجاري تنفيذها لتحصين أفراد المجتمع باللقاح ضد فيروس كورونا.

استغرق إنتاج الفيلم 760 ساعة عمل، على مدى 97 يوماً، وتم تصويره في 4 أيام، شملت 8 مواقع بمشاركة 6 جهات هي: وزارة الصحة، ومختبرات هيئة الغذاء والدواء، ومراكز اللقاح، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتبة الملك فهد الوطنية.

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ويعد فيلم "جرعة أمل" هو الثاني الذي ينتجه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، خلال مرحلة المواجهة مع جائحة كورونا بعد فيلم "مرحلة صعبة"، الذي يوثق مواقف مجتمعية وحياتية من العيش تحت ظل الجائحة، ويستعرض قصصا لأبطال المواجهة من مختلف الجهات، كما يعكس تأثيرات الجائحة على أوجه الحياة الاجتماعية، ويلتقي مع مختلف شرائح المجتمع.

ويتحدث في الفيديو عدد من المسؤولين والمتخصصين والمواطنين، في مقدمتهم الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس لجنة الشراء المباشر، والدكتور عادل الهرف نائب الرئيس لقطاع الدواء بهيئة الغذاء والدواء، والدكتور عبد الله عسيري وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، والدكتور خالد عبد الكريم وكيل الصحة المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، والدكتور فهد البطحي الرئيس التنفيذي للتشغيل في شركة "نوبكو"، والصيدلانية علياء الدهش أخصائية مختبر بقسم الأدوية الحيوية، والباحث الاجتماعي الدكتور محمد الحاجي، والطبيبة النفسية الدكتورة أفنان الغامدي، وإبراهيم العجلان أحد الذين أصيبوا سابقا بالجدري، والدكتور محمد قاسم مستشار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والدكتور وليد عمرود مدير عام مراكز الاتصال في وزارة الصحة، والمهندس إسكندر هوساوي عميد كلية الهندسة بالليث التابعة لجامعة أم القرى.