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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضمّن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (العيص، والمهد، ووادي الفرع)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 11:39 AM
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات وتستمر حتى 9 مساء"الأرصاد" ينبّه من حالة رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضمّن رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (العيص، والمهد، ووادي الفرع)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
، "الأرصاد" ينبّه من حالة رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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