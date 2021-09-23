، "غرفة المجمعة" تستعد لليوم الوطني بفعاليات تجسد الانتماء والولاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحيدري": ذكرى اليوم تعني الكثير للسعوديين.. ومنجزات الوطن تتوالى

تستعد الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة للاحتفال باليوم الوطني الواحد والتسعين عبر عدة برامج يتجسد فيها الحب والانتماء للوطن؛ مثل مسابقة "مشاعرك خضراء" التي تهدف لمشاركة أفراد المجتمع في التعبير عن ولائهم ومحبتهم، وفعالية "تنمية ونماء" التي تُعنى بسرد بعض من منجزات الوطن في جوانب عدة؛ منها الجانب الاقتصادي والتطور الهائل حتى أضحت المملكة مرتكزًا اقتصاديًّا هامًّا، إضافة إلى تزيين مبنى الغرفة بالأعلام والألوان الخضراء وتوزيع الشالات الوطنية في عدد من المواقع.

وقال رئيس الغرفة المهندس طارق بن محمد الحيدري: "تعيش المملكة هذه الأيام حدثًا كبيرًا يتمثل في توحيدها تحت راية التوحيد على يد جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، وبلا شك أن هذه المناسبة عزيزة علينا وتحمل ذكرى خالدة لا يمكن نسيانها".

وأضاف الحيدري: "بعدما توحدت الجهود وتكاتفت الأيادي انطلقت مسيرة التنمية المباركة بدايةً من عهد موحد البلاد مروراً بأبنائه البررة رحمهم الله، وصولاً للعهد الزاهر الميمون بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله".

وأشار إلى أنه نظراً لأهمية المناسبة فقد حرصنا في الغرفة على الاستعداد اللائق بالحدث الضخم عبر إطلاق برامج تثقيفية وتوعوية متنوعة، مستذكرين من خلالها وبكل فخر منجزات الوطن، ومعبرين بالتشارك مع المجتمع عن أفراحنا ومحبتنا لوطننا الغالي".

واختتم "بتقديم التهنئة لمقام القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي، سائلاً المولى دوام الازدهار والتوفيق.