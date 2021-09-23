محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫#جازان. وقال #التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي، ونتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي. 23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 11:30 AM الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫#جازان الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫#جازان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫#جازان. وقال #التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي، ونتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي. الكلمات المفتاحية ، الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫#جازان ،

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