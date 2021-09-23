محمد بن مسعود - الدمام - عروض جوية وبحرية وألعاب نارية ومناورات سفن.. في جميع المحافظات تحظى المنطقة الشرقية بالعديد من فعاليات اليوم الوطني 91 في جميع محافظات المنطقة؛ حيث تتزين المنطقة بأبهى حلة، وتضيء الألعاب النارية سماءها، وتزين الأضواء أبراجها وشوارعها، ويحظى الجميع بأجواء احتفالية مميزة احتفاء بيوم الوطن. وتستعرض "الخليج 365" بالصور أبرز الفعاليات والأنشطة الترفيهية باليوم الوطني، والتي تحدد تاريخ وموعد بدء الفعالية. 23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 11:29 AM عروض جوية وبحرية وألعاب نارية ومناورات سفن.. في جميع المحافظات بالصور.. تعرّف على مواعيد وأماكن أبرز فعاليات اليوم الوطني بالشرقية بالصور.. تعرّف على مواعيد وأماكن أبرز فعاليات اليوم الوطني بالشرقية تحظى المنطقة الشرقية بالعديد من فعاليات اليوم الوطني 91 في جميع محافظات المنطقة؛ حيث تتزين المنطقة بأبهى حلة، وتضيء الألعاب النارية سماءها، وتزين الأضواء أبراجها وشوارعها، ويحظى الجميع بأجواء احتفالية مميزة احتفاء بيوم الوطن. وتستعرض "الخليج 365" بالصور أبرز الفعاليات والأنشطة الترفيهية باليوم الوطني، والتي تحدد تاريخ وموعد بدء الفعالية. الكلمات المفتاحية ، بالصور.. تعرّف على مواعيد وأماكن أبرز فعاليات اليوم الوطني بالشرقية ،

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