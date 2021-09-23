، رئيس المجلس البلدي بالظهران يرفع التهاني لخادم الحرمين وسمو ولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الوادعي": نتذكر بفخر واعتزاز جهود الملك الموحد في لم شمل السعوديين

رفع رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب عوض احمد فرحان الوادعي، أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس البلدي؛ أسمى آيات التهانــي والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشــعب السعودي الكريم، بمناســبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وقال الوادعي: في اليوم الوطني 91 نتذكر بفخر واعتزاز الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل طيب الله ثراه، الذي وحد هذا الكيان العظيم على أسس من العدل والمساواة والاستقرار، وسطر بمداد من ذهب أكبر وحدة تاريخية شهدها العصر الحديث وحافظ عليها أبناؤه الملوك رحمهم الله الذين تعاقبوا على خدمة الدين والوطن حتى العهد الحالي الزاخر بالنماء والازدهار والتطور، وتحقيق تطلعات أبناء الوطن من رغد العيش والاستقرار، التي تحققت بفضل الله ثم بما قدم مــن جهود البناء والتنمية التي أقرها الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين عراب رؤية 2030 التي تركز محاورها الثلاثة على: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، تصب جميعها في مشاريع اقتصادية من شأنها تعزيز رفاهية المواطنين من جهة، وعدم التأثر الاقتصادي والمالي بتذبذبات أسعار النفط.

وتابع: نجحت المملكة في استقطاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 17.625 مليار ريال سنويًّا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية.

وأضاف: أطلقت السعودية مجموعة حيوية من المبادرات تضمنت مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها، ويجري العمل على تنفيذها.

واختتم الوادعي بالدعاء لله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيــز وولي العهد الأمير محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز بالصحة والعافيــة، وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والرخاء والاســتقرار والعزة والتمكين.