، لقطة مرعبة.. شاهد ما فعله قطار الموت السريع بامرأة ،

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لم تستطع امرأة الانتظار لمدة 30 ثانية فقط حتى يعبر القطار السريع، فقررت أن تعبر حاجز وقوف السيارات والسكك الحديدية عبر المزلقان؛ لكنها في النهاية ارتبكت ولم تُكمل رحلتها، وعادت لتواجه قطار الموت السريع.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر مقطع فيديو، نجاة امرأة في هولندا من الدهس، بعد مرور قطار سريع على سكة الحديد التي كانت عليها.
وفي الفيديو تظهر المرأة وهي تمر حول الحاجز الخاص بوقف السيارات أمام القطار، ثم تعبر القضبان، قبل أن تتوقف بشكل غير مفهوم عند الحاجز مجددًا، وعلى الأرجح أنها فقدت التركيز مع استشعار الخطر الشديد.
والأغرب أن المرأة اتخذت القرار الخطأ، لنشاهدها تركض بجانب القضبان مسافة قصيرة، قبل أن تعبر السكك الحديدية مرة أخرى، وهنا كاد القطار أن يدهس المرأة، ولم تنجُ منه إلا برحمة الله التي تركت لها بضع سنتيمترات تخرج منها حية بينما يمر خلفها قطار الموت.
هذا الفيديو للتحذير
ونشرت شركة تشغيل القطارات الهولندية "برو ريل" اللقطات كتحذير؛ حسب الصحيفة البريطانية.
وقال المتحدث باسم الشركة مارتين دي جراف: إن سائق القطار كان سيصبح عاجزًا عن إنقاذ حياة المرأة، مضيفًا: "ليس بمقدور السائق أن يفعل شيئًا في مثل هذه الحالة".
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أشار مارتين إلى أن الفاصل الزمني بين القطار والمرأة كان بحدود 5 ثوانٍ؛ مؤكدًا أن سائق القطار لو فكر بإيقافه؛ فإنه لن يتوقف قبل 500 متر بمثل هذه السرعة.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 11:31 AM
الفيديو للتحذير.. والانتظار 30 ثانية يمكن أن ينقذ حياتكلقطة مرعبة.. شاهد ما فعله قطار الموت السريع بامرأة
لم تستطع امرأة الانتظار لمدة 30 ثانية فقط حتى يعبر القطار السريع، فقررت أن تعبر حاجز وقوف السيارات والسكك الحديدية عبر المزلقان؛ لكنها في النهاية ارتبكت ولم تُكمل رحلتها، وعادت لتواجه قطار الموت السريع.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر مقطع فيديو، نجاة امرأة في هولندا من الدهس، بعد مرور قطار سريع على سكة الحديد التي كانت عليها.
وفي الفيديو تظهر المرأة وهي تمر حول الحاجز الخاص بوقف السيارات أمام القطار، ثم تعبر القضبان، قبل أن تتوقف بشكل غير مفهوم عند الحاجز مجددًا، وعلى الأرجح أنها فقدت التركيز مع استشعار الخطر الشديد.
والأغرب أن المرأة اتخذت القرار الخطأ، لنشاهدها تركض بجانب القضبان مسافة قصيرة، قبل أن تعبر السكك الحديدية مرة أخرى، وهنا كاد القطار أن يدهس المرأة، ولم تنجُ منه إلا برحمة الله التي تركت لها بضع سنتيمترات تخرج منها حية بينما يمر خلفها قطار الموت.
هذا الفيديو للتحذير
ونشرت شركة تشغيل القطارات الهولندية "برو ريل" اللقطات كتحذير؛ حسب الصحيفة البريطانية.
وقال المتحدث باسم الشركة مارتين دي جراف: إن سائق القطار كان سيصبح عاجزًا عن إنقاذ حياة المرأة، مضيفًا: "ليس بمقدور السائق أن يفعل شيئًا في مثل هذه الحالة".
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أشار مارتين إلى أن الفاصل الزمني بين القطار والمرأة كان بحدود 5 ثوانٍ؛ مؤكدًا أن سائق القطار لو فكر بإيقافه؛ فإنه لن يتوقف قبل 500 متر بمثل هذه السرعة.
، لقطة مرعبة.. شاهد ما فعله قطار الموت السريع بامرأة ،
المصدر : الخليج 365
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