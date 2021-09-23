«برنامج ريف» يوضح مدى تأثير وجود عامل أو سجل تجاري على الدعم

الرياض - محمد عبدالله - أوضح البرنامج الحكومي المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة (ريف)، أنَّ وجود عامل على الكفالة او وجود سجل تجاري لا يؤثر على الدعم المقدم.

وذكر البرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنَّ «وجود عامل على كفالتك الشخصية لا يؤثر على الدعم»، وتابع البرنامج «لا يؤثر السجل التجاري على برنامج التنمية الريفية المستدامة».

كان برنامج (ريف) ذكر في وقت سابق، أنَّ دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) تتم خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

وأشار إلى أنه يمكن تعديل البيانات وتحديث الطلب في حال تمّ الرفض، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، موضحًا أنَّ دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة يدعم جميع مناطق المملكة حسب القطاعات المستهدفة للبرنامج.

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