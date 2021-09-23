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فيديو يوثق لحظة دهس قائد مركبة لطالبين أثناء التفحيط

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الرياض - محمد عبدالله - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظة دهس قائد مركبة طالبين على طريق مسلية في جازان بعدما فقد السيطرة على مركبته.

وأظهرت كاميرا المراقبة، في أحد الشوارع 3 طلاب يسيران في الشارع وجاءت من خلفهم سيارة وبدا أنّ قائد المركبة كان يمارس التفحيط في أحد الطرق وفقد السيطرة على المركبة بسبب السرعة الزائدة.

وتعرض 2 من الطلاب للدهس فيما نجا الأخير بأعجوبة، وبحسب المعلومات المتوافرة توفى أحدهم على الفور، فيما أصيب الآخر

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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