«حساب المواطن» يعلن موعد صرف الدعم لدفعة أكتوبر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة الـ47 (شهر أكتوبر 2021م)، مشيرًا إلى أن الدعم سيتم صرفه للمستفيدين يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وتابع البرنامج «سيتم صرف الدعم للدفعة السابعة والأربعون يوم الأحد بتاريخ 10 أكتوبر».

وقال المواطن في استفساره: هل تم تقديم موعد الصرف هذا الشهر بمناسبة اليوم الوطني؟

اقرأ أيضا:

حساب المواطن يفسّر بعض المصطلحات الهامة التي تهم المستفيدين