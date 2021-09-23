الحصيني: أجواء مناسبة للتنزه ليلًا يومي الخميس والجمعة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نسبيًا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، مناسبة للتنزه ليلًا، اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنّه متوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان، تسبق برياح نشطة من متوسطة إلى قوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدّي إلى جريان السيول على مناطق: جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

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