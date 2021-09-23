بالفيديو.. عاصفة رعدية تسقط أعمدة ولوحات برجال ألمع

الرياض - محمد عبدالله - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لعاصفة رعدية شديدة برجال ألمع في عسير، أدّت إلى سقوط أعمدة ولوحات بالقرية التراثية.

وأظهر الفيديو المتداول رياحًا شديدة مصحوبة بأمطار أدّت إلى سقوط بعض اللوحات بالقرية التراثية، فيما ذكر مغردون عدم وقوع إصابات بشرية.

يذكر أن الحالة الجوية وقعت مساء أمس الأربعاء، في الوقت الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدّي إلى جريان السيول على مناطق: جازان وعسير والباحة، تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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