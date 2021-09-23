، جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 7 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث , والعارضة , والدائر , والريث , والعيدابي , وفيفا , وهروب.



وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.