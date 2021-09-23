محمد بن مسعود - الدمام - أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء. وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391. خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-23 أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء. وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391. 23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 08:24 AM أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بأن المكسيك سجلت 11603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة يوم الأربعاء. وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391. ، خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 11603 إصابات جديدة بكورونا و811 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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