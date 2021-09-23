محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة. مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-23 سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة. 23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 08:23 AM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة. ، مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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