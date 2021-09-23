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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 09:22 AM
مصحوبة برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى 8 مساء"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
، "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات ،
المصدر : الخليج 365
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