محمد بن مسعود - الدمام - وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة بسبب كورونا احتفل منسوبو القنصلية العامة والملحقية الثقافية في أوكلاند، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91. ووفق حساب القنصلية على "تويتر"، أقيم الحفل بمقر القنصلية في مدينة أوكلاند؛ وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة النيوزيلندية بسبب جائحة كورونا. 23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 09:12 AM وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة بسبب كورونا القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني احتفل منسوبو القنصلية العامة والملحقية الثقافية في أوكلاند، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91. ووفق حساب القنصلية على "تويتر"، أقيم الحفل بمقر القنصلية في مدينة أوكلاند؛ وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة النيوزيلندية بسبب جائحة كورونا. الكلمات المفتاحية ، القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني ،

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