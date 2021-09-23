«الغذاء والدواء» الأمريكية تجيز إعطاء جرعة معززة من «فايزر» لكبار السن

الرياض - محمد عبدالله - سمحت وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين تلقوا لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر بالحصول على جرعة معززة بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

كما سمحت الوكالة، بجرعات معززة من لقاح فايزر للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد من كورونا أو المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من المرض بسبب التعرض المتكرر لفيروس كورونا في وظائفهم.

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، إنها أجازت إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر لكبار السن والمعرضين لمخاطر صحية عالية.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الإصابات 42 مليونا و415 ألفا و398 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 678 ألفا و517 حالة.

فيما تحتل الهند المرتبة الثانية، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أمس الأربعاء، من حيث إجمالي عدد الإصابات والتي بلغت 33 مليونا و531 ألفا و498 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 445 ألفًا و768 حالة.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 229 مليونا و599 ألفا و859 حالة، ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و710 آلاف و273 حالة.

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