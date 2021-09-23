تنبيه من «الأرصاد» لسكان 5 مناطق بشأن طقس اليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتكون سحب رعدية بمواقع عدة في 5 مناطق بالمملكة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الوطني الـ91 للسعودية.

أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» والباحة «الحجرة، المخواة، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

سحب رعدية ورؤية متدنية

فيما تشهد مناطق مواقع «أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، بيش، صبيا، ضمد» بمنطقة جازان و «البرك» بمنطقة عسير و«الجموم، العاصمة المقدسة» بمكة المكرمة و «المهد، وادي الفرع، المدينة المنورة، العيص» بالمدينة المنورة رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

تساقط البرد وسيول

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك هطول لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على «الطائف، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان» بمكة المكرمة و«العقيق، الباحة، المندق، بلجرشي» بمنطقة الباحة و«النماص، بلقرن، تنومة» بمنطقة عسير.

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