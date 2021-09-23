«المرور» تكثف عملها الميداني في مواقع الاحتفال باليوم الوطني 91

الرياض - محمد عبدالله - صرح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سلمان الجميعي، بأن الإدارة وضعت خططها الميدانية بتكثيف عمل رجال المرور في مواقع الاحتفال باليوم الوطني والفعاليات في مناطق ومحافظات المملكة كافة ومتابعة الحركة الميدانية، وضبط وتنظيم حركة السير والمحافظة على انسيابيتها مهيبا بالجميع الالتزام بالأنظمة المرورية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.

وتحتفلُ الْمَمْلَكَةُ العرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ، اليوم الخميس، باليَوْمِ الوطني الـ91 لتوحيدها، ويعود ذلك التاريخ إلى صفحةٍ مُضيئةٍ في تاريخ المملكة، حيث أصدَرَ المَلِكُ عبدالعزيز آل سعود المرسومَ المَلَكي رقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويلِ اسم الدولةِ من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى «الْمَمْلَكَةُ العرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ»، وذلك ابتداءً من يَوْمِ الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ المَوَافِق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

وتشمل أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، اليوم تنظيمَ عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية، بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية، وتباشر الهيئة العامة السعودية للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ91، ويتم تنظيم العديد من العروض التفاعلية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.

وتشارك الاحتفالات باليوم الوطني الـ91 الوزارات والجهات كافة والمواطنون والمقيمون، مع الالتزام ببروتوكولات إقامة الفعاليات الترفيهية للوقاية من «كوفيد – 19»، كما يتبادل المواطنون والمقيميون والمسؤولون على السواء، التهاني والتبريكات بالمناسبة الغالية، فيما حوَّل مغرِّدُون – عبر مواقع التواصل الاجتماعي – صفحاتهم إلى فعاليات افتراضية استعادوا خلالها أمجادَ المملكةِ، والمحطاتِ الهامة في تاريخها.

وتزينت المعالم والشوارع في مختلف المناطق بالإضاءة والألوان الخضراء؛ احتفالًا واحتفاءً باليوم الوطني، وظهرت المعالم والمنشآت مضاءة باللون الأخضر وهو اللون الذي يميز علم المملكة العربية السعودية، في يوم الوفاء للوطن.

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