أبطال الحد الجنوبي يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - هنأ عدد من أبطال الحد الجنوبي، اليوم الأربعاء، القيادة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وقال أحد أبطال الحد الجنوبي، خلال فيديو نشره حساب فضائية «الإخبارية»: «نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وللشعب السعودي ولكافة عوائل رجال القوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة تكرر إعلاء جاهزيتها.. افرح يا وطن فقواتنا المسلحة ستقدم أرواحها فداء للدين ثم المليك والوطن».

وهنأ آخر القيادة بمناسبة اليوم الوطني قائلًا: «من ميادين العز والشرف نهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.. دام عزك يا وطن».

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