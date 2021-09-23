سفارة السعودية لدى واشنطن تهنئ المواطنين باليوم الوطني وتعتذر لعدم استقبالهم

الرياض - محمد عبدالله - قدَّمت سفارة المملكة لدي الولايات المتحدة، التهنئة للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني، معتذرة لعدم استقبال المواطنين بسبب إجراءات كورونا، مشيرة إلى أنها ستكون مغلقة اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- : «تهنئ السفارة المواطنين الكرام بمناسبة اليوم الوطني ٩١ وتعلن أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية الحالية في العاصمة واشنطن فإن السفارة تعتذر عن عدم استقبال المواطنين الكرام هذا العام. علمًا بأنّ السفارة ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة ٢٣ و ٢٤ سبتمبر.».

من جانبها، قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السفيرة الأميرة ريم بنت بندر آل سعود : «باسمي وكافة منسوبي السفارة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 91 لمملكتنا الحبيبة».

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