تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، إثر هبوط "الأصفر" عالميا مع إشارة المركزي الأمريكي بنهاية أسرع للتحفيز.



وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 213.04 ريال (56.81 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 186.41 ريال (49.71 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.78 ريال (42.61 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 124.27 ريال (33.14 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6630 ريالا (1768 دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1491.28 ريال (397.67 دولار).

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة مساء الأربعاء بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى زيادة في أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع وتقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام القادم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1767.38 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1767.80 دولار.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن تقليص مشتريات السندات قد يحدث بحلول منتصف 2022. أشار بيان من البنك المركزي أيضا إلى أن ذلك قد تعقبه زيادات في أسعار الفائدة بخطى أسرع من المتوقع.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم، لكن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة قد يقلص جاذبية الذهب لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وفي أعقاب تعليقات باول ارتفع مؤشر الدولار أمام العملات المنافسة، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 5.9% إلى 2017.94 دولار للأوقية، مسجلا أفضل أداء ليوم واحد منذ مايو/ أيار 2020، في حين صعد البلاتين 4.4% إلى 995.27 دولار.

وزادت الفضة 0.9% إلى 22.67 دولار للأوقية.