هل يمكن تتبع جواز السفر حال عدم ظهوره في «خدمات التوصل»؟.. أبشر تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الأربعاء، الإجراءات المطلوبة من المستفيد في حالة عدم ظهور تجديد جواز السفر على «خدمات التوصيل».

وقالت المنصة، إن المستفيد في تلك الحالة، عليه طباعة اشعار التجديد، ومراجعة البريد السعودي لتسليم الاشعار والجواز، ومن خلال خدمة البريد السعودي واصل سيصله الجواز المجدد، ويمكنه ومراجعة الجوازات لاستلام الوثيقة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للمنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: جددت جوازي عن طريق ابشر لكنني عند الدخول على خدمات التوصيل يظهر لي عدم وجود وثائق فما الحل؟.

اقرأ أيضا:

عقوبات جديدة بحق المتسولين أو مساعديهم.. وقرار رسمي يكشف التفاصيل