القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة عبدالقادر بن صالح

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة الرئيس السابق عبدالقادر بن صالح.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وفاة الرئيس السابق عبدالقادر بن صالح، رحمه الله.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق، رحمه الله، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

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