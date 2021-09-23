بالفيديو.. خطأ فادح من قائد مركبة يتسبب في تصادم على أحد طرق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع حادث تصادم؛ بسبب خطأ فادح من قائد إحدى المركبات.

وظهر في المقطع، الذي نشره حساب داش كام السعودية على تويتر، مركبة تتجاوز المسار المحدد، وتتجه إلى اليسار فجأة؛ ما تسبب في تصادمها في سيارة قادمة من الخلف، على أحد الطرق في المملكة.

هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور، أهمية الالتزام بالمسارات والسرعات المحددة على الطريق لتفادي وقوع الحوادث المرورية، لا قدر الله.

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