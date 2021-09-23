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بالفيديو.. خطأ فادح من قائد مركبة يتسبب في تصادم على أحد طرق المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع حادث تصادم؛ بسبب خطأ فادح من قائد إحدى المركبات.

وظهر في المقطع، الذي نشره حساب داش كام على تويتر، مركبة تتجاوز المسار المحدد، وتتجه إلى اليسار فجأة؛ ما تسبب في تصادمها في سيارة قادمة من الخلف، على أحد الطرق في المملكة.

هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور، أهمية الالتزام بالمسارات والسرعات المحددة على الطريق لتفادي وقوع الحوادث المرورية، لا قدر الله.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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