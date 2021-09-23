بالصور.. معالم الرياض تتزين باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - تزينت معالم الرياض بالإضاءة والألوان الخضراء؛ احتفالًا واحتفاءً باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وظهرت معالم وأبراج الرياض مضاءة باللون الأخضر وهو اللون الذي يميز علم المملكة العربية السعودية، في يوم الوفاء للوطن.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز، رحمه الله، برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

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