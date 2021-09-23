شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارة".. قصيدة وطنية جديدة للأمير خالد الفيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة وطنية جديدة بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال فيها:

شرّفني الله بالعمل في الإمارة.. إمارة تخدم جميع المسلمين

العز فيها والشرف والحضارة والمرجلة في خدمة الدار والدين

ما هیب تقليد ولا مستعارة ما مثلها إلا ما بين نخلة وسيفين

أسس لها عبدالعزيز الصدارة وبراية ما ترتخي للسلاطين

لا واهني من دارنا مثل داره ما مثلها قريب وإلا بعيدين

البعض لَى سافر يدور سفاره وأنا إذا سافرت ساهرني البين

يا مغني أبياتي تراها عبارة عما يدور بخاطري أمس والحين