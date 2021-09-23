شكرا لقرائتكم خبر عن شرقية الخير تزدان بالأخضر احتفاء باليوم الوطني 91 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدياتها في الدمام ومحافظات الخبر والقطيف والنعيرية والصرار، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة، بنشر أنواع الزينة والأعلام الوطنية والصور في أرجائها؛ احتفاءً بهذه المناسبة تحت عنوان «هي لنا دار».

لوحات وعباراتوتوشحت الميادين والشوارع الرئيسة برايات التوحيد واللوحات والعبارات، التي ترسخ القيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة، وإعلاء معاني هذا اليوم المجيد، الذي وحد شعب المملكة، إذ سيشهد عدد من المواقع في هذه المدن والمحافظات حزمة من الفعاليات والبرامج والمسابقات المتنوعة الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

برامج متنوعةوتتضمن بعض الفعاليات العرض الوطني، ومسيرة البحارة، واللنجات، وبرامج متنوعة، ورسم أطول جدارية وطنية، وعروض البايكرز، وبرنامج دار الفن للرسم الحر للأطفال بأيقونة اليوم الوطني، وغيرها.

تشكيلات جماليةوأكدت أمانة الشرقية حرصها التام على إظهار جميع المدن والمحافظات بحلل ومظاهر ومناظر ومجسمات ونوافير بتشكيلات جمالية ومتنوعة من الإضاءة الخضراء، تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة لهذه البلاد، حيث ستوزع الهدايا على الزوار في الأماكن العامة احتفاء بهذه المناسبة.

أعلام الوطنفيما توشحت طرقات وميادين محافظات بقيق والجبيل ورأس تنورة والخفجي وجوف بني هاجر بالمنطقة الشرقية، بأعلام الوطن الخضراء، واللوحات والفوانيس المضيئة باللون الأخضر، والمجسمات الجمالية.

مسيرة احتفاليةوزينت واجهات المباني والمرافق والحدائق العامة والأشجار والنخيل ومضامير المشاة، بالأعلام والإضاءة، والتنسيق بعمل مسيرة احتفالية بالمركبات الرسمية في الشوارع الرئيسة، احتفاءً باليوم الوطني الـ91. وأشارت الأمانة إلى تجهيز الواجهة البحرية بالخفجي، والحدائق العامة لاستقبال المتنزهين من تنظيف المسطحات الخضراء وصيانة ملاهي الأطفال وصيانة الإنارة وترتيب الأشجار والشجيرات والمداخل والطرق الرئيسة والميادين العامة وصيانة الخدمات العامة بالحدائق، بالإضافة إلى تركيب الإنارة الخضراء LED على مداخل الحدائق.

وطنية وانتماء أنهت بلدية محافظة الجبيل كل استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة، وذلك بنشر مظاهر الاحتفال وتزيين الشوارع والطرقات بما يزيد على 2000 علم، حيث توشحت شوارع الجبيل الرئيسية وميادينها براية التوحيد، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرق، التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة.

فخر واعتزازمن ناحيته، أوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن البلدية أنهت تجهيزاتها لليوم الوطني الـ91، تحت شعار «هي لنا دار»، وشهد مبنى البلدية الرئيسي وكل من دوار الحمراء، ومداخل المحافظة عروضاً للإضاءة باللونين الأخضر والأبيض بهدف نشر مظاهر الاحتفال وإظهار المحافظة بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة، التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

أجواء احتفاليةوأضاف الدويش: تم تركيب أعلام المملكة على كل الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة في منظر يعكس الأجواء الاحتفالية ومظاهر الفرح، التي تملأ كل أرجاء الجبيل.

إضاءات وزينة أكملت بلدية جوف بني هاجر جميع استعداداتها لمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وذلك من خلال أعمال الإضاءات وأعمال الزينة وتركيب الأعلام ولوحات التهنئة والأشكال الجمالية، وتهيئة الحدائق والشوارع والأماكن العامة.

طريق الخير

قال المواطن «عبدالكريم العنزي»: إن الذكرى السنوية لليوم الوطني تحمل مشاعر الاعتزاز والفخر، التي ترحل إلى فجر ذلك اليوم المضيء، الذي أضاء بإشراقه المجيد طريق الخير والبناء على تراب الجزيرة العربية، بعد أن عزم الأمر الموحد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - بانتشال أبناء وطنه من التمزق والتشتت فمضى بخطوات المؤمن الواثق بربه الصادق بسريرته يوحد أرجاء الوطن فانتظمت تحت راية التوحيد الخالدة البيد والسهول والجبال.

تجديد العزموأضاف إن من أبلغ مشاعر الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة هي تجديد العزم والمزيد من البذل والعطاء، كل في موقعه، وإضفاء روح المواطنة الصادقة التي تراعي المحافظة والحرص على ما تحقق من مكتسبات حضارية، مع الأخذ بأسباب الوعي لكل من يحاول النيل من هويتنا الوطنية، أو التربص بأمن واستقرار الوطن.

تطورات سريعةوأكد المواطن «بدر العنزي» أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله»، تطورات سريعة في شتى مجالات الحياة، وأصبحت المملكة محط الأنظار ومضرب المثل.

رؤية خاصةوقال المواطن «بدر الدوسري»: إن اليوم الوطني يحمل رؤية خاصة وذكرى عميقة نقشت في قلوب المواطنين، فنحتفل به لنتذكر قصة التوحيد الذي أرسى قواعده الملك عبدالعزيز - رحمه الله - قصة حياة وجهاد وانتصارات تعد ملحمة تاريخية فريدة وأسطورية ذات فصول متعددة.

فخر بالتاريخ

وبيّن الطفل «إبراهيم المالكي» أن مشاعره باليوم الوطني مدمجة ما بين الاستمتاع بالفعاليات، وكذلك الفخر بالتاريخ العظيم الذي رسخه رجال هذا الوطن الشامخ.

فيما أكد الطفل «محمد عبدالكريم»: في كل عام نحتفل باليوم الوطني، نكون في حال أفضل، وفي مقدمة الدول، فهذا الوطن هو لنا دار، ونحن له أوفياء، مبينًا أن مشاعر الفرح بهذا اليوم تظهر في جميع أرجاء الوطن، وأن تكاتف الشعب تحت القيادة الرشيدة «أيدها الله»، هي أجمل فرحة للوطن.