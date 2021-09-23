شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة الرياضية» تعتلي القمة!! والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اهتمام نسائي

تسعى المملكة إلى تعزيز المرأة السعودية ورفع القيادات النسائية بمختلف الرياضات، فتم تنظيم منافسات تحت مظلة الاتحادات المعنية، وبلغ عدد المنتخبات 25 منتخبا نسائيا، وحصلت المرأة السعودية على عضوية في الاتحادات الرياضية، حيثُ نما إلى 30 % من الاتحادات أعضاء مجالس إدارتها من العنصر النسائي، إضافة إلى 17 عضوا نسائيا في اللجان الرياضية الدولية الإقليمية والقارية.

مناصب إدارية

أتيح للمرأة السعودية تقلد مناصب إدارية بمختلف الرياضات، حيث ضم التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحاد واللجان والروابط الرياضية السعودية للدورة الانتخابية، أربع سيدات يقدن اتحادات ولجانا مختلفة وهن: أريج بنت حامد مطبقاني رئيسًا للاتحاد السعودي للتنس، صاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبدالله بن محمد بن جلوي رئيسًا للجنة السعودية لكرة الشبكة، نوف بنت محمد المروعي رئيسًا للجنة السعودية لليوغا، ريم بنت عبطان الفقير رئيسًا للجنة السعودية للألعاب الشعبية.

عضوية دولية

وتستمر المملكة في تمديد الثقة بالمرأة السعودية، حيث شاركت في نهضة الرياضة على المستويَين الدولي والإقليمي، ومن بينهن عضو مجلس إدارة كرة القدم، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021/ 2024م أضواء العريفي، عضو في لجنة العلاقات الدولية لمجلس الأولمبي الآسيوي العنود الغريري.

تمثيل عالمي

شهدت دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» المشاركة الثالثة من نوعها للرياضيات السعوديات وهن: لاعبة الاتحاد السعودي لألعاب القوى ياسمين الدباغ، ولاعبة الاتحاد السعودي للجودو تهاني القحطاني. وتعد هذه المشاركة البذرة الأولى للمشاركة في أولمبياد 2024 وسط ما تحظى به الرياضة النسائية من تمكين ودعم في عهد العزم والحزم.

إنجازات عربية

شاركت إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدد من الكفاءات الإدارية والفنية في منافسات بطولة كأس العرب للسيدات سبتمبر هذا العام، والتي أُقيمت في جمهورية مصر العربية، واختارت اللجنة المنظمة للبطولة: لمى العنزي، وبشاير العرفج في التنسيق العام للمباريات، و5 حكمات سعوديات وهن: ريم الدوسري، عنود الأسمري، شام الغامدي، كيان الدوسري، رنا المزيني.

كما حقق المنتخب السعودي للسيدات الكاراتيه، في استاد القاهرة الدولي الميدالية البرونزية في منافسات «الكاتا» ضمن بطولة الدوري العالمي «البريميرليج»، والتي تعد ثاني أقوى بطولة بعد بطولة العالم في برنامج الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومثّل المنتخب النسائي في البطولة أربع لاعبات وهن: منال الزيد، لمى عبدالعزيز، شهد العمار، ووريف بوقس، وأشرف فنيًا على المنتخب المدربة مي جمال والمديرة الفنية مواهب الجري والإدارية لطيفة الملحم.

بطولات مستحدثة

أطلقت الاتحادات الرياضية السعودية عدة بطولات محلية نسائية باعتبارها الأولى من نوعها في المملكة وهي: بطولة كرة الشبكة، الجمباز، التايكوندو، الكاراتيه، كرة الطائرة، الدراجات الهوائية، رفع الأثقال، التنس.

آمال عالية

استضافت المملكة للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأهداف المستدامة، والتي تبرز أهمية دور الرياضة في تعزيز المساهمة المجتمعية والاستدامة البيئية، بمشاركة 224 لاعبة من 28 فريقا من مختلف مدن المملكة.

وتربط الاتحاد السعودي للرياضة للجميع علاقة وثيقة مع كأس العالم للأهداف العالمية، حيث كان الفريق الأخضر السعودي قد حل في المركز الثاني في عام 2019 ضمن بطولة النهائي التي أقيمت في مدينة نيويورك.

4 سيدات يتقلدن المناصب الإدارية المحلية، سيدتان في المناصب الدولية

8 ألعاب مستحدثة (كرة الشبكة، الجمباز، التايكوندو، الكاراتيه، كرة الطائرة، الدراجات الهوائية، التنس، رفع الأثقال)

2 سيدة شاركتا في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 في ألعاب القوى، الجودو

25 منتخبا نسائيا

224 لاعبة من 28 فريقا شاركن في بطولة كأس العالم للأهداف المستدامة

30 % نسبة المرأة في عضوية الاتحادات الرياضية

17 عضوا نسائيا في اللجان الرياضية الدولية الإقليمية والقارية

3 أولمبياد «طوكيو 2020» شهدت المشاركة الثالثة للرياضيات السعوديات

شكلت المرأة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -طيب الله ثراه-، نموذجا مشرفا، حيث شاركت في الحروب وحياة البادية وسط الصحراء، وقامت بدور كبير في تربية الأبناء والمهام المنزلية المحدودة. وفي عهد العزم والحزم أتيح تمكين المرأة في عدة مجالات من بينها، المجال الرياضي الذي عكس لنا الصورة الحقيقية بأن المرأة قادرة على إثبات جدارتها في كل مكان. ونحن نحتفل بذكرى اليوم الوطني نستذكر عمل المرأة السعودية على مر العصور.