شكرا لقرائتكم خبر عن «القرآن الكريم» درة تاج أنشطة رابطة العالم الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شيوخ الإقراء

وأضافت: إنه لتحقيق ذلك أنشأت إدارة «شؤون مجلس شيوخ الإقراء» التابعة للإدارة العامة لخدمة الكتاب والسنة، مهمتها العناية بالقرآن الكريم، وضوابط قراءته وإقرائه، وتطوير آليات تعليمه، ومنح الإجازات فيه، وتدقيق أسانيد الإجازات القرآنية، والتصديق عليها، وتنسيق الجهود بين مشايخ الإقراء والجهات المعنية، وإقامة اجتماعات المجلس العالمي لشيوخ الإقراء الذي يضم نخبة من شيوخ الإقراء في العالم، وتقديم الدورات القرآنية لحفاظ وحافظات القرآن الكريم حول العالم، ومنحهم الإجازات القرآنية المتصلة السند برسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبر المقرأة الإلكترونية العالمية وفق الضوابط المعتمدة من المجلس العالمي لشيوخ الإقراء، إضافة إلى إنشاء مرصد للمعلومات المتعلقة بمجال تعليم القرآن الكريم وإقرائه، ليكون مرجعا للمختصين والباحثين في هذا المجال.

جهود مكثفة

وتهدف رابطة العالم الإسلامي من خلال الأنشطة والجهود المختلفة التي تقوم بها الإدارة العامة لخدمة الكتاب والسنة وإدارة شؤون مجلس شيوخ الإقراء التابعة لها، إلى تحقيق أهم المميزات التالية: عقد لقاء سنوي لأعضاء المجلس بمكة المكرمة، برئاسة الأمين العام للرابطة، ثم المحافظة على المرجعية العالمية في إقراء القرآن الكريم وتعليمه، وإصدار القرارات والتوصيات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الإقراء، والتواصل مع مشايخ الإقراء حول العالم وتنسيق الجهود بينهم، والمحافظة على المعايير العلمية في إقراء القرآن الكريم، وتدقيق أسانيد الإجازات القرآنية، والإسهام في نشر الدراسات والبحوث المعنية بإقراء القرآن الكريم وتعليمه، وإصدار مجلة علمية محكمة، لإثراء المكتبة القرآنية، والتواصل العلمي بين المختصين في مجال إقراء القرآن وتعليمه، وتعزيز دور الإقراء والتعليم القرآني عبر شبكة الإنترنت من خلال المقرأة الإلكترونية العالمية، وتقديم دورات في علم التجويد والقراءات وعلومهما، وتنظيم دورات التعليم القرآني لحفاظ القرآن الكريم في المعاهد والمقارئ القرآنية حول العالم، والعناية العلمية والتعليمية للحفاظ والمجازين حول العالم، والتطوير المستمر للمواقع الإلكترونية التي تشرف عليها الرابطة، وهي: «المجلس العالمي لشيوخ الإقراء، المقرأة الإلكترونية العالمية، ووحدة معلومات الإقراء والتعليم القرآني»، والتواصل مع مشايخ الإقراء والحفاظ والمجازين حول العالم، ونشر وتحديث خارطة مشايخ الإقراء المعتمدين حول العالم، وعقد الاجتماع السنوي بمكة المكرمة برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بحضور أبرز شيوخ الإقراء في العالم الإسلامي لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتعليم القرآن الكريم وإقرائه وتحقيقها، وإنشاء الموقع الإلكتروني للمجلس، وعمل قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت تحوي بيانات المقرئين حول العالم وإسهاماتهم العلمية وجهودهم في إقراء القرآن الكريم، وتعزيز وتطوير وحدة معلومات الإقراء والتعليم القرآني، من خلال إنشاء موقع إلكتروني للرصد.

مرصد علمي

ويعد الموقع مرصدا علميا للمختصين في مختلف دول العالم بكل ما يتعلق بمجال تعليم القرآن الكريم وإقرائه ويضم 9 أقسام هي: مشايخ الإقراء، مراكز الإقراء والإجازة، الدراسات والأبحاث، المؤتمرات والملتقيات، المقارئ الإلكترونية، الكتب والتراجم، المواقع والتطبيقات الإلكترونية، المجلات العلمية، المسابقات القرآنية الدولية.

دورات مكثفة

وأوضحت الرابطة أنه من ضمن الجهود التي تقوم بها لخدمة كتاب الله تعالى إقامة دورات مكثفة ومتنوعة لأبناء المسلمين حول العالم من خلال «المقرأة الإلكترونية العالمية» وهي كالتالي: دورة مهارات حفظ القرآن الكريم ومراجعته، دورة قواعد ضبط المتشابهات في القرآن الكريم، دورة حفظ وشرح منظومة «تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن»، دورة حفظ وشرح منظومة «المقدمة الجزرية في علم التجويد»، دورة شرح منظومة «المفيد في التجويد» للإمام الطيبي، دورة ضبط ألفاظ منظومتي «تحفة الأطفال والجزرية»، دورة حفظ وشرح قصيدة «الواضحة في شرح الفاتحة»، دورة إتقان الأداء القرآني، دورة التأهيل للإجازة القرآنية، دورة حفظ وشرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني في حسن الأداء، دورة حفظ وشرح منظومة الإمام السخاوي في علم التجويد، دورة شرح منظومة «تلخيص صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص»، دورة المدخل إلى علم القراءات القرآنية، دورة ضبط وإتقان أوجه الاختلاف بين روايتي شعبة وحفص، دورة شرح أصول رواية قالون عن نافع، دورة شرح أصول رواية ورش عن نافع، دورة شرح أصول رواية الدوري عن أبي عمرو، دورة شرح أصول القراءات السبع من متن الشاطبية، دورة شرح أصول القراءات الثلاث من متن الدرة، دورة آداب حامل القرآن الكريم، دورة علم الوقف والابتداء في القرآن الكريم، دورة المدخل إلى دراسة علم رسم المصحف الشريف وضبطه، دورة المدخل إلى دراسة علم عد الآي، دورة المدخل إلى دراسة علم توجيه القراءات القرآنية، دورة مهارات إقراء القرآن الكريم وتعليمه، دورة مهارات تدريس علم التجويد والقراءات.

الإجازات القرآنية

أما برنامج الإجازات القرآنية بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهدف إلى قراءة الحافظ للقرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره بالتحرير والتجويد التام على شيخ يتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق الضوابط المعتمدة من المجلس العالمي لشيوخ الإقراء، ويتم استضافة المجازين من الحفاظ حول العالم على حساب الرابطة ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي للمجلس، ويتم توزيع إجازاتهم القرآنية تحت إشراف الأمين العام للرابطة الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى.

أكدت رابطة العالم الإسلامي اهتمامها الكبير بكتاب الله تعالى، من خلال إعداد الأنشطة والبرامج العلمية المتعلقة بإقراء القرآن الكريم وتعليمه، وأن عدد المستفيدين من البرامج الهادفة إلى الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه ابتداء من عام 2007 حتى 2020م، وصل إلى 25971 مستفيدا ومستفيدة، وأن عدد الدورات القرآنية والعلمية التي أقيمت في تلك الفترة 655 دورة، أما عدد المجازين فقد بلغ 123 مجازا ومجازة، والمقابلات التي أجريت لحفاظ المعاهد والمراكز القرآنية وصلت إلى 1292 مقابلة، ومجموع المستفيدين من التدريب وتصحيح التلاوة، وصل إلى 15300 مستفيد ومستفيدة، كما بلغ مجموع المستفيدين من برامج المقرأة 42713 حافظا وحافظة.

أنشأت إدارة «شؤون مجلس شيوخ الإقراء» لخدمة الكتاب والسنة

إسهامات كبيرة في نشر الدراسات والبحوث المعنية بالقرآن وتعليمه

«موقع الرصد» مرجع علمي مهم للمختصين في مختلف دول العالم