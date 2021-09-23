شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مجيد وبطولات خارقة والان نبدء بالتفاصيل
ثم توالت بعد ذلك عمليات إرساء القواعد الأولى لقيام الدولة فكان اهتمامه الملحوظ بالتعليم لإيمانه المطلق بأن تنمية هذه البلاد ونهضتها وازدهارها، وتحقيق مستقبل أبنائها لا يمكن أن تتم بصورة صحيحة وعملية إلا إذا اقترنت بالتعليم، ثم جاءت مراحل البناء في عهده - يرحمه الله - حيث تأسست أركان الدولة على قواعد متينة وثابتة مستقاة كلها من مبادئ وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة، وقد أسس الملك عبدالعزيز لعلاقات سليمة مع كافة دول العالم لا سيما الدول الكبرى، حيث نشأت بين المملكة وبينها علاقات راسخة استفادت منها المملكة في عملياتها النهضوية من جانب، كما ساهمت تلك العلاقات منذ إنشائها حتى اليوم في دعم السلم والأمن الدوليين من جانب آخر، فكانت ولا تزال للمملكة أثقالها السياسية المشهودة، إضافة إلى ثقلها الاقتصادي الكبير.