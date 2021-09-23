شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية لـ«تعليم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، روزنامة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91، من خلال 6 فعاليات رئيسية متنوعة في مجالات متعددة تستهدف بها المجتمع والأسرة السعودية في محافظات المنطقة الشرقية، فيما تبدأ المدارس تنفيذ برامجها وفعالياتها الأحد المقبل.

وأفاد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص بأن الفعاليات بدأت بالأولمبياد الرياضي لمنافسات كرة التنس والطائرة والكاراتيه في مدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية بمشاركة عدد من المدارس المتأهلة في البطولة، واختتمت أمس الأول بتكريم الفائزين بالبطولة.

وأشار إلى ندوة اليوم الوطني التي عقدت بمسرح أمانة المنطقة الشرقية بحضور عدد من المختصين التي استعرض فيها المتحدثون تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وما قدمه قادة الوطن من أبنائه البررة وما تحقق من قفزات تنموية في شتى المجالات.

وبين أن الفعاليات تتضمن جدارية شموخ وطن بنادي الترجي الرياضي كتعبير ولاء واعتزاز للوطن وقادته ومسيرة قوافل الخيل والقوارب الشراعية اليوم الخميس وفعالية «الهجانة» بالتعاون مع برنامج تحيا السعودية يوم غد الجمعة في كورنيش مدينة الخبر، لافتا إلى أن حفل الإدارة العامة للتعليم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 91 سينفذ يوم الأحد المقبل في غرفة الشرقية. وتابع أن قلعة تاروت ستستضيف فعالية «حارة أجدادي» لربط الحاضر بالماضي أمام الجيل الحالي وتعزيز مفهوم الانتماء الوطني.

وأشاد الباحص، بمستوى الحضور والتفاعل من كافة شرائح المجتمع وأبنائنا وبناتنا الطلاب وأسرهم.