، الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص يعلن إطلاق بطولة المملكة للدبابات البحرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقام في ينبع تزامناً مع اليوم الوطني وبفعالية احتفالية خاصة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص عن إطلاق بطولة المملكة للدبابات البحرية في مدينة ينبع خلال الفترة من 23 – 25 سبتمبر حيث تصادف انطلاقة البطولة ذكرى اليوم الوطني 91.

وستقام مسيرة احتفالية بالدبابات البحرية تعكس حرص الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص على تفاعل أنشطته مع يوم الوطن الأغلى على قلوبنا وتعزز مشاعر الانتماء الصادقة للمشاركين باستذكار هذا اليوم الخالد من تاريخنا المجيد بما يمثله من معاني الوحدة والقوة والعزة والأمن.

وحدد الاتحاد أربع فئات للمشاركة في منافسات البطولة هي: Runabout GB1، Ski Division، Runabout GB4، Freestyle وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة على جوائز مالية، على النحو التالي :

الذهبية 12 ألف ريال، الفضية 6 آلاف ريال، البرونزية 4500 ريال، بمجموع جوائز إجمالي يبلغ 90 ألف ريال.

ووضع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص العديد من المعايير لضمان نجاح البطولة، بدءاً بشروط الاشتراك التي تستلزم وجود تقرير طبي، إضافة إلى التسجيل من خلال موقع الاتحاد، مع التأكيد على التزام كافة المتسابقين بالمعدات الأساسية المطلوبة مثل: الخوذة، النظارة، سترة النجاة، القفازات، الحذاء، وضع الرقم في مكان واضح، خطاف السحب.

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي، اشترط الاتحاد على المتسابقين معرفة مدلولات الأعلام المستخدمة خلال السباق، والتي تتضمن 8 رموز مختلفة للأعلام، يجب على كل متسابق الإلمام بها مسبقاً ليتمكن من الاستجابة بشكل صحيح لتعليمات الحكم أثناء المنافسة، وهي تبدأ بما يشير لجاهزية البدء بالسباق وتنتهي بما يشير لنهاية السباق وبينهما سلسلة من الأعلام الإرشادية والتحذيرية الموجهة للمتسابقين طوال رحلة السباق.