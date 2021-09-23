الأرصاد عن طقس اليوم الوطني: أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطنيُّ للأرصادِ، بتقريره لطقس غدٍ الخميس، (الموافق اليوم الوطني الـ91 بالمملكة)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي الى جريان السيول على مناطق : «جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة "المرتفعات"».

ووفق التقرير، تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شماليَّة غربيَّة إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع موجه من مترين إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفي ما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة اضغط هنا

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